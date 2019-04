25 Jahre nach dem Genozid Ruanda ist Afrikas größte Erfolgsgeschichte – wirtschaftlich betrachtet

Politikwissenschaftler bezeichnen den Regierungsstil mittlerweile als „Entwicklungs-Patrimonialismus“. Ein langfristiges Wachstum und Entwicklung sind das oberste Ziel der Regierung, andere Ziele werden untergeordnet. Eine Opposition gibt es nicht, Kritiker werden unterdrückt. „Im Hinblick auf die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Standards, die wir in Europa schätzen, und der in Ruanda gelebten Praxis“, sagt auch Stefan Liebig.



Unternehmen schreckt das nicht ab. Kagame sei zwar autoritär, aber wenigstens nicht korrupt. Er gilt als modern. Und Kagame will, dass viele Unternehmen kommen. Noch hängt auch in Ruanda rund ein Drittel des Staatshaushalts von Entwicklungsgeldern ab. Ruanda gilt als Liebling der Geberländer, auch wegen dem grünen, sauberen Image. Das soll nun auch Unternehmen anlocken. Seit vier Jahren treibt die Regierung die Initiative „Made in Rwanda“ voran, mit der sie die heimische Fertigung stärken will.