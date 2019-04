25 Jahre nach dem Genozid Ruanda ist Afrikas größte Erfolgsgeschichte – wirtschaftlich betrachtet

Das ändert nichts daran, dass Ruanda sowohl bei Investoren als auch bei anderen afrikanischen Führern großen Respekt genießt. Nicht nur Brauereien wie Heineken sind vor Ort. Auch Volkswagen hat gerade nahe der Hauptstadt Kigali eine Fabrik gebaut, für 16 Millionen Euro. Ruanda gilt heute als Vorbild, von dem viele lernen wollen.



Dabei ist es nicht so lange her, dass der Name des Landes vor allem mit einem assoziiert wurde– einer Gewalt unvorstellbaren Ausmaßes. Am 6. April 1994, vor 25 Jahren, wurde der damalige ruandische Präsident Juvénal Habyarimana in einem Flugzeug abgeschossen. Bis heute ist ungeklärt, wer dafür verantwortlich war. In den Stunden darauf begann das Morden. Hutus, die Mehrheit der Bevölkerung, fiel über die Minderheit der Tutsis her. In nur 100 Tagen starben bis zu einer Millionen Menschen, Tutsis wie Hutus.