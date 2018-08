300.000 Soldaten: Russland kündigt größtes Manöver seit Jahrzehnten an

MoskauDie russische Regierung hat die größte Militärübung seit Jahrzehnten angekündigt. Mehrere russische Nachrichtenagenturen zitierten am Dienstag Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit den Worten, das Manöver "Wostok-2018" werde im September in den zentralen und östlichen Militärbezirken stattfinden. An ihm sollten fast 300.000 Soldaten, zwei Flottenverbände und 1000 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen.