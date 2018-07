5-Sterne: Italiens Regierung plant kein Euro-Referendum

MailandDie italienische Regierung arbeitet dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Luigi Di Maio zufolge nicht an Plänen für ein Referendum über den Verbleib des Landes in der Euro-Zone. Ein solcher Plan sei nicht Teil der Koalitionsvereinbarung mit der rechtsgerichteten Lega, sagte der Chef der 5-Sterne-Bewegung in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung „Corriere della Sera“. „Diese Regierung wird das nicht verfolgen.“