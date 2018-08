60 Milliarden Dollar China droht USA mit neuen Zöllen

China lässt sich von den neuen US-Zolldrohungen gegen Produkte aus der Volksrepublik nicht einschüchtern. Die Regierung in Peking kündigte am Freitag an, bestimmte Importe aus den USA im Handelsvolumen von 60 Milliarden Dollar mit neuen Abgaben zu belegen. Diese sollen sich in einer Spanne von fünf bis 25 Prozent bewegen. Sie sollen gelten, sobald die USA ihre Drohungen wahr machen, Einfuhren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu versehen. Die chinesische Regierung betonte zudem, bei Bedarf auch nachlegen zu können. Zugleich bekundete sie aber ihre Bereitschaft, mit den USA zu einer gütlichen Einigung im Handelsstreit zu kommen, der an den Finanzmärkten seit längerem für Nervosität sorgt.