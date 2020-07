700 Milliarden US-Dollar Mit dieser Agenda will Joe Biden die US-Wirtschaft beflügeln

Der voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Wahlkampf mit einer ehrgeizigen Wirtschaftsagenda punkten. Am Donnerstag stellte er Ausgabenpläne im Umfang von 700 Milliarden Dollar vor, die er als die aggressivsten Investitionen in die US-Konjunktur seit dem Zweiten Weltkrieg pries. 400 Milliarden Dollar wolle er über vier Jahre hinweg in staatliche Aufkäufe von in Amerika produzierten Gütern und Dienstleistungen stecken, kündigte Biden bei einem Besuch in einer Metallfabrik nahe seiner Heimatstadt Scranton im Staat Pennsylvania an. Weitere 300 Milliarden Dollar wolle er zugunsten heimischer Technologiefirmen in neue Forschung und Entwicklung investieren.