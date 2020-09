Ab 2035 Kalifornien macht Ernst: Nur noch abgasfreie Autos und Lkw

Im US-Bundesstaat Kalifornien sollen vom Jahr 2035 an keine Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor mehr verkauft werden dürfen. Das gelte für Pkw und für Lastwagen, so Newsom. Das heißt, in 15 Jahren dürfen nur noch Neuwagen in den Verkauf kommen, die keine Abgase ausstoßen. Einzige Ausnahme: Gebrauchte Benziner oder Diesel-Fahrzeuge dürfen auf den Straßen bleiben – und als Gebrauchtwagen auch weiterverkauft werden.