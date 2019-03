 Abdelaziz Bouteflika: Massenproteste in Algerien vor der Präsidentenwahl

Aber die Zeit der Lethargie ist vorbei. Am Sonntag, wenn die Frist für die Bewerbungen endet, will Bouteflika seinen Ankündigungen Taten folgen lassen und offiziell seine Unterlagen einreichen. So kündigte es dessen Kampagnenleiter an. Und die Straße kündigte Proteste an: „Alle vereint“, heißt es in einem Aufruf des Bündnisses Mouwatana. „Wir marschieren, um unsere Souveränität zurückzubekommen.“