Macrons Besuch hätte eigentlich Anfang Juli mit den Stationen Ludwigsburg in Baden-Württemberg, Berlin und Dresden stattfinden sollen. Der französische Präsident sagte ihn aber kurzfristig wegen Krawallen in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle ab. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Beide Seiten versicherten damals, dass die Visite so bald wie möglich nachgeholt werden soll. Außerdem stehen im Herbst deutsch-französische Regierungsberatungen in Hamburg an.