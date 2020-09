Abfallmanagement: Umweltschützer besorgt: Wird Afrika neuer Abladeplatz für Plastikmüll?

„Nach unseren Erwartungen könnte Kenia in der Zukunft ein Knotenpunkt für die Versorgung anderer Märkte in Afrika mit in den USA hergestellten Chemikalien und Plastik werden“, heißt es in dem Schreiben weiter, das als erstes durch die Gruppe Unearthed bekannt wurde, einem Zweig der Umweltorganisation Greenpeace. Im Juni wiederholte der Chemie-Rat das Ersuchen auch in einer Anhörung, in der die Öffentlichkeit Kommentare abgeben konnte.