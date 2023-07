Abhängigkeit: China fordert von EU mehr Klarheit über Partnerschaft

China fordert von der Europäischen Union mehr Klarheit über ihre Partnerschaft mit der Volksrepublik. China und die EU sollten ihre Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen stärken, sagte Chinas Spitzendiplomat Wang Yi am Freitag am Rande des Asean-Gipfels in Indonesien zu dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die EU sollte nicht zaudern und erst recht nicht in der Wortwahl und bei Taten zurückrudern. Wang habe während seines Treffens mit Borrell dazu aufgerufen, dass beide Seiten Wirtschaftsthemen nicht politisieren sollten, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Ein grundsätzlicher Interessenskonflikt zwischen China und der EU existiere nicht, wird Wang zitiert.