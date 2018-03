Abholzung: EU-Generalanwalt sieht Verstoß Polens gegen Umweltrichtlinien

WarschauPolen hat mit Rodungsarbeiten im Naturschutzgebiet Bielowieza nach Einschätzung des EU-Generalanwalts gegen Umweltrichtlinien verstoßen. In seiner am Dienstag veröffentlichten Meinung empfahl Yves Bot dem Europäischen Gerichtshof, dies festzustellen. Die Rechtsmeinung des Generalanwalts fließt oft in die Urteilsbegründungen des Europäischen Gerichtshofs ein.