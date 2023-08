Abkommen: USA und Vietnam vereinbaren offenbar strategische Partnerschaft

US-Präsident Joe Biden wird laut Medienbericht bei seinem Staatsbesuch in Vietnam ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit dem südostasiatischen Land unterzeichnen. Die Abmachung werde eine neue bilaterale Zusammenarbeit ermöglichen, schreibt die amerikanische Zeitung „Politico“ unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag (Ortszeit). Damit werde Vietnams Hochtechnologiesektor in Bereichen wie der Halbleiterproduktion und der künstlichen Intelligenz gefördert.