Abkommen zwischen China und USA Nun droht der EU neues Ungemach vom „Zoll-Mann“ im Weißen Haus

Einen sanften Start in die neue Aufgabe dürfte Phil Hogan nicht erwartet haben als er am Dienstag in Washington aus dem Flugzeug stieg. Rund sechs Wochen nach seinem Amtsantritt als neuer Handelskommissar der Europäischen Union, reiste der Ire dieser Tage das erste Mal in seiner neuen Funktion in die amerikanische Hauptstadt, traf mit Kongressabgeordneten Senatoren und wichtigen Ministern zusammen.