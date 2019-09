Abkühlung: Wirtschaft im Euro-Raum verliert an Schwung

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone, ist die Wirtschaftsleistung sogar um 0,1 Prozent geschrumpft. In Italien stagnierte die Wirtschaft. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft, legte das BIP um 0,3 Prozent zu. Die stärksten Wachstumszahlen in der Euro-Zone erzielten Griechenland, Litauen und Zypern, wo die Wirtschaftsleistung jeweils um 0,8 Prozent stieg.