Absage des Staatsbesuchs: „So spricht man nicht mit den Vereinigten Staaten“ – Trump kritisiert Dänemark

Trump wollte eigentlich am 2. und 3. September in Dänemark sein. Am Dienstag verschob er den Besuch dann per Tweet auf unbestimmte Zeit. Er begründete das damit, dass Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands an die USA reden wolle. Auch das Königshaus zeigte sich von der Absage überrascht. Andere prominente Dänen äußerten sich empört.