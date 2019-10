Abschiebungen geplant: Griechenland will sichere Drittstaaten für Flüchtlinge festlegen

Die griechische Regierung will einer Zeitung zufolge erstmals sichere Drittstaaten festlegen, in die Flüchtlinge abgeschoben werden können. Eine entsprechende umfassende Liste werde in Kürze vorgelegt, sagte der Vizeminister für Migration, Giorgos Koumoutsakos, der „Süddeutsche Zeitung“ (Mittwochausgabe) einem Vorabbericht zufolge.