Abschlusserklärung Das sind die wichtigsten Ergebnisse des G20-Gipfels

Wie geht man mit einem Kollegen um, der verdächtigt wird, den Mord an einem missliebigen Journalisten in Auftrag gegeben zu haben? Auch mit dieser Frage mussten sich Merkel und die anderen G20-Teilnehmer beschäftigen, da unter ihnen auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman war. Ihm wird vorgeworfen, in die Tötung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi zumindest verwickelt gewesen zu sein.