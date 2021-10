Abschottung: EU-Länder, Japan, Mexiko warnen USA vor Protektionismus für E-Autos

Deutschland und 23 weitere Länder mit starker Autoindustrie warnen den US-Kongress in einem gemeinsamen Brief vor Protektionismus in der Elektromobilität. In dem der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorliegenden Schreiben an die Spitzen des US-Kongresses heißt es, man betrachte mit Sorge Förderpläne zur Einführung von E-Autos, die ausländische Hersteller ausschlössen. Zu den Unterzeichnern zählen neben Deutschland auch Frankreich, Italien und weitere EU-Staaten sowie Japan, Mexiko, Südkorea und Kanada. Die „Welt am Sonntag“ berichtet ebenfalls über den Brief.