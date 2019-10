Abschwung Chinas Industrie schrumpft sechsten Monat in Folge

Es ist bereits der sechste Monat in Folge, in der die chinesische Industrie schrumpft. Die Hersteller haben mit dem schwächsten Wirtschaftswachstum seit fast 30 Jahren zu kämpfen.



Hintergrund ist unter anderem der Handelsstreit mit den USA, in dem sich die beiden Länder gegenseitig mit Zöllen überzogen haben. Aber bereits vor dem Konflikt hatte die chinesische Industrie geschwächelt.



Zusätzlich wird die chinesische Wirtschaft auch vom sinkenden Wachstum im Dienstleistungssektor belastet. Im September 2019 fiel der PMI hier auf 52,8 Punkte, den niedrigsten Stand seit Februar 2016. Das bedeutet zwar immer noch eine positive Bilanz bei den Dienstleistern – jedoch reicht dieses kaum noch aus, um die Belastung durch den trägen Produktionssektor auszugleichen.