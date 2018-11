Abstimmung Britische Unternehmer für neues Brexit-Referendum

LondonEine Gruppe britischer Unternehmer hat sich Forderungen nach einem weiteren Referendum über den Austritt ihres Landes aus der EU angeschlossen. Die Bevölkerung solle entscheiden, ob sie einem von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Abkommen zustimme oder lieber in der EU bleiben wolle, erklärten die Unternehmer am Donnerstag.