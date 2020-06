Absturz: Kampfjet der US-Luftwaffe in Nordsee abgestürzt

Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist in die Nordsee abgestürzt. Das teilte die Luftwaffe am Montag mit. Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist in die Nordsee abgestürzt. Es habe sich um einen Routineflug des Modells F-15C Eagle gehandelt, an Bord sei ein Pilot gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Der Flieger sei vom Stützpunkt RAF Lakenheath in Großbritannien losgeflogen.