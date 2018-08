„Abwärtsstrudel“ Türkische Lira im freien Fall

Die türkische Landeswährung Lira ist trotz Beschwichtigungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan im freien Fall. Der Kurs brach am Freitag um mehr als 13 Prozent ab. Ein Dollar kostete am Morgen zwischenzeitlich über sieben Lira. Zu Jahresbeginn hatte der Dollar noch nur 4,5 Lira gekostet, die türkische Währung hat damit mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. Die nervöse Stimmung schwappte zwischenzeitlich auch auf andere Märkte über. Am Vormittag beruhigte sich die Lage wieder etwas, auch die Lira erholte sich leicht.