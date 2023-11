Abwanderung: Junge hochgebildete Fachkräfte kehren der Türkei den Rücken

„All diese Behandlung gibt dir das Gefühl, dass du in einem Dritte-Welt-Land lebst. Ich nehme an, so ist es auch“, sagt Ahmet Batuhan Turk, der nach Dänemark reisen will. Nach seinen Angaben erfordern die Visaprozeduren jetzt mehr Dokumente. EU-Vertreter haben das aber zurückgewiesen, und auch die AP hat keine Beweise dafür gefunden.