Acht Monate nach der Wahl: Tschechien steuert auf neue Minderheitsregierung zu

Die Kommunisten stellten am Freitag ihre Forderungen vor: Erhöhungen des Mindestlohns und der Renten, Investitionen in Sozialwohnungen und Kürzungen bei den Entschädigungszahlungen, die an die Kirchen für Enteignungen im Sozialismus geleistet werden. Die KSCM ist die Nachfolgepartei der KSC, die bis zur Wende von 1989 an der Spitze des sozialistischen Regimes in der damaligen Tschechoslowakei stand.