Adani-Skandal Wie superreiche Oligarchen und korrupte Politiker Indien ausplündern

Der Vetternkapitalismus zahlt sich für die regierende Bharatiya Janata Party reichlich aus. Die 2017 eingeführten Wahlkampf-Anleihen wurden als Mittel zur Verbesserung von Transparenz und Rechenschaftspflicht angepriesen, haben aber genau das Gegenteil bewirkt, indem sie es ermöglichen, dass hohe Summen von einer kleinen Zahl von Großkonzernen an die Regierungspartei fließen – ohne jegliche Beschränkungen oder Offenlegungspflichten. Während diese Unternehmen der Öffentlichkeit gegenüber anonym bleiben, werden die Anleihen von der State Bank of India ausgegeben, was bedeutet, dass die Bank – und damit die Regierung – weiß, wer sie kauft. Wenn ein Unternehmen für Oppositionsparteien spendet, bekommt die Regierung dies mit, das Unternehmen befürchtet Nachteile, es herrscht ein Klima der Angst.