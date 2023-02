Adani-Skandal: Wie superreiche Oligarchen und korrupte Politiker Indien ausplündern

Die meisten Industrien, in denen Vetternkapitalisten tätig sind, produzieren nicht handelbare Güter, mit denen sie nicht im Wettbewerb mit anderen stehen, weil sie nur regional angeboten werden (Energie, Tourismus, Immobilien, Bauindustrie), oder ihre Märkte sind stark reguliert, was bedeutet, dass es viel wichtiger ist, von der Regierung begünstigt zu werden, als auf ausländischen Märkten erfolgreich zu sein (dies ist der Hauptunterschied zwischen indischen Konglomeraten und denen zum Beispiel in Südkorea). Es ist keine Überraschung, dass Indiens Wirtschaftsmagnaten keinen einzigen Weltmeister hervorgebracht haben: Sie sind glücklicher, wenn sie sich in ihrem eigenen Biotop in Branchen tummeln, die ihnen hohe Renditen bringen.