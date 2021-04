Adrian Zenz über China „Was dort passiert, ist ein gigantisches Menschheitsverbrechen“

Schon als Schüler interessierte sich der heute 47-jährige für Daten, Statistik und Computer. Weil er die Anthropologie oftmals als ideologisch empfand, hat er sich auf das empirische Arbeiten verlegt. Seine Enthüllungen zeigen Wirkung. US-Präsident Joe Biden spricht – stark gestützt auf Zenz´ Forschung – von einem Genozid an den Uiguren. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte bereits im Januar ein Importverbot von Baumwolle aus Xinjiang erlassen, ebenfalls stark beeinflusst von Zenz´ Studien. Ende März verhängte China Sanktionen gegen Zenz, der an der Washingtoner Victims of Communism Memorial Foundation forscht und in Minnesota lebt. China reagierte damit auf EU-Sanktionen gegen Chinesen wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang – und nahm einen Forscher ins Visier, dessen Arbeit dem Regime schon seit Jahren missfällt.