 Ägypten-Besuch: Altmaier sieht Menschenrechte und Stabilität als gleichwertige Ziele

Altmaier bekräftigte am Montag bei einem deutsch-ägyptischen Wirtschaftsforum, Deutschland wolle seine wirtschaftliche Kooperation mit Ägypten intensivieren. Eine Möglichkeit einer Zusammenarbeit sei Flüssigerdgas (LNG). Deutschland will neben der Atomenergie auch aus dem Kohlestrom aussteigen und braucht daher in den kommenden Jahren mehr Gas. Ägypten will eine Handelsdrehscheibe für LNG werden.