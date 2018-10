Ägypten Gericht verhängt 17 Todesurteile nach Kirchen-Anschlägen

KairoEin ägyptisches Militärgericht hat 17 Angeklagte wegen der Beteiligung an mehreren schweren Bombenanschlägen auf Kirchen in den Jahren 2016 und 2017 zum Tode verurteilt. 19 weitere Menschen hätten lebenslange Haftstrafen erhalten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Mena am Donnerstag. Bei den Anschlägen auf Kirchen in den Städten Kairo, Alexandria und Tanta sowie einen Kontrollpunkt der Polizei in der Wüste waren mehr als 80 Menschen getötet worden.