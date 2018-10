Äthiopien Sahle-Work Zewde zur ersten äthiopischen Präsidentin gewählt

Addis AbebaDas äthiopische Parlament hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Präsidentin gewählt. Die Wahl von Sahle-Work Zewde erfolgte am Donnerstag einstimmig. Sie wird damit Nachfolgerin von Mulatu Teshome in dem hauptsächlich zeremoniellen Amt. Erst vor wenigen Tagen hatten die Abgeordneten das neue Kabinett gebilligt, das zur Hälfte mit Frauen besetzt ist.