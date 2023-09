Äthiopien: UN-Experten berichten von Tausendfacher sexueller Gewalt in Tigray

Die Gewalt in Äthiopien hält nach Angaben von Menschenrechtsexperten trotz des vor knapp einem Jahr beschlossenen Friedensvertrags für die Region Tigray an. Mindestens 10.000 Menschen seien vergewaltigt oder anderweitig sexuell attackiert worden, hieß es in einem Bericht des von den Vereinten Nationen unterstützten Menschenrechtsrats am Montag. Lediglich 13 Strafverfahren dazu seien abgeschlossen worden, weitere 16 liefen noch.