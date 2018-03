Affäre um Pornodarstellerin: Antrag von Daniels' Anwalt abgelehnt - Trump muss nicht unter Eid aussagen

New YorkUS-Präsident Donald Trump muss in der Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels vorerst nicht unter Eid aussagen. Dies entschied ein Bundesrichter in Los Angeles am Donnerstag - und wies damit einen Antrag von Daniels' Anwalt Michael Avenatti vom Vortag ab. Dieser wollte erreichen, dass neben Trump auch dessen Anwalt Michael Cohen unter Eid über eine Zahlung von 130.000 Dollar an seine Mandantin aussagen sollen.