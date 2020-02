Affäre um Sex-Videos Pariser Justiz ermittelt gegen russischen Aktionskünstler Pjotr Pawlenski

Die Behörden ermittelten im Zusammenhang mit der Verbreitung der Videos außerdem noch gegen eine weitere Person – eine Frau, die in Verbindung mit Pawlenski steht. Gegen sie wurde nach Berichten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie stehe nun unter Justizaufsicht und dürfe keinen Kontakt mit Pawlenski aufnehmen, sagte ihre Anwältin im französischen Fernsehen. Demnach bestreitet sie eine Beteiligung an der Verbreitung der Videos. Sie und Pawlenski waren am Wochenende festgenommen worden.