Affront gegen Frankreich U-Boot-Streit: Großbritannien bemüht sich um Schadensbegrenzung

So verärgert die Franzosen reagieren, so sehr bemühen sie sich aber auch, gegenüber London die offensichtliche Niederlage nicht einzugestehen. So wurde Frankreichs Botschafterin in London demonstrativ nicht abgezogen. Europaminister Clement Beaune erklärte zu dem Eklat trocken, Großbritannien sei ohnehin nur der „Juniorpartner“ in dem neuen Abkommen und habe sich ein weiteres Mal zu einem „Vasallen“ der USA gemacht. „Unsere britischen Freunde haben uns erklärt, dass sie die EU verlassen, um ein ‚globales Britannien‘ zu schaffen“, sagte Beaune in einem Fernsehinterview. „Wir sehen jetzt, dass das eine Rückkehr in den amerikanischen Schoß ist und eine Form von akzeptierter Vasallisierung.“