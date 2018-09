Afgahnistan: Islamist Dschalaluddin Hakkani ist tot

KabulDer afghanische Islamist Dschalaluddin Hakkani ist tot. Das meldeten die radikalislamischen Taliban in Afghanistan am Dienstag in einer über Whatsapp versendeten Mitteilung. Demzufolge soll Hakkani nach langer Krankheit gestorben sein. In der Mitteilung gab es keine Angaben über Hakkanis genauen Todeszeitpunkt.