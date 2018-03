Afghanistan 27 Taliban bei mutmaßlichem US-Drohnenangriff getötet

07. März 2018 , aktualisiert 07. März 2018, 20:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Drohnenangriffe des US-Militärs in Afghanistan gehen weiter: In einer Koranschule in der Provinz Kunar wurden 27 Taliban-Kämpfer getötet.