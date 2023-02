Afghanistan: Baerbock kündigt EU-Sanktionen gegen Taliban an

Die Europäische Union bereitet nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen das radikalislamische Taliban-Regime in Afghanistan vor. „Wir sehen, dass die Taliban weitere massive Menschenrechtseinschränkungen gegenüber Frauen, gegenüber Mädchen auf den Weg gebracht haben“, sagte Baerbock nach Beratungen der EU-Außenministerinnen und Außenminister am Montag in Brüssel.