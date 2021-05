Afghanistan Bundesregierung verurteilt Anschlag in Kabul – Außenminister Maas warnt vor Rückschritten

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem EU-Außenministertreffen vor Zugeständnissen an Extremisten gewarnt. Die finanzielle Hilfe für das Land sei daran gebunden, dass die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre in Bereichen wie Staatswesen, Frauenrechte und Bildungswesen nicht geopfert würden, sagte der SPD-Politiker am Montag. Darauf werde man gegenüber den Verantwortlichen in Afghanistan weiter hinweisen.