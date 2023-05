Afghanistan: China und Pakistan fordern Wiederaufnahme von Afghanistan-Hilfen

China und Pakistan fordern die Wiederaufnahme internationaler Hilfen für Afghanistan. Die Außenminister der an Afghanistan angrenzenden Länder verabschiedeten am Montag zusammen mit ihrem afghanischen Kollegen eine Erklärung, in der sie dafür eintreten, humanitäre Hilfen von „politischen Erwägungen“ abzukoppeln. Gemeint sind damit Sanktionen der Vereinten Nationen sowie einzelner Staaten wegen der Beschneidung von Frauen-Rechten durch die islamistische Taliban-Regierung in Kabul.