Afghanistan: Dutzende Geiseln im afghanischen Dschalalabad genommen

DschalalabadBewaffnete Angreifer haben am Dienstag in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad bei einem Überfall auf ein Regierungsgebäude mehrere Dutzend Geiseln genommen. Zeugen zufolge sprengte sich einer der Attentäter am Eingang in die Luft während zwei weitere in das Gebäude eindrangen. Ein Mitglied des Provinzrates sagte, rund 40 Menschen säßen offenbar in dem Gebäude fest, in dem ein Feuer ausbrach. Es waren Schüsse und die Explosion von Handgranaten zu hören. Schwarze Rauchwolken standen über der Stadt. Der Provinzregierung zufolge ereignete sich der Angriff während eines Treffens mit privaten Hilfsorganisationen zu Flüchtlingsfragen. Sicherheitskräfte sperrten das Gebiet ab.