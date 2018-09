Afghanistan-Ermittlungen: Internationaler Strafgerichtshof gibt sich unbeeindruckt von US-Drohung

Den HaagDer Internationale Strafgerichtshof (ICC) lässt sich von der Sanktionsdrohung der USA nicht einschüchtern. Das Gericht mit Sitz in Den Haag erklärte am Dienstag, es werde sich nicht davon abschrecken lassen, seine Arbeit in Übereinstimmung mit den Rechtsstaatsprinzipien fortzusetzen. Der ICC sei eine unabhängige und unvoreingenommene Institution, die von 123 Ländern unterstützt werde. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hatte am Montag Richtern und Strafverfolgern des ICC mit Strafmaßnahmen gedroht, sollten sie Ermittlungen wegen angeblicher Kriegsverbrechen von Amerikanern in Afghanistan vorantreiben.