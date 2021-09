Afghanistan: EU will mit Taliban-Regierung in Dialog treten

Die Europäische Union (EU) will in Afghanistan den Dialog mit der Taliban-Regierung suchen. „Die Krise dort ist nicht vorbei“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. „Wenn wir die Vorgänge dort irgendwie beeinflussen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als mit den Taliban in Kontakt zu treten.“ Die EU wolle sich mit den Mitgliedern der Regierung austauschen, inwieweit eine diplomatische Präsenz in Kabul möglich sei.