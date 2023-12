Afghanistan HRW: Taliban-Politik gefährdet auch Bildung von Jungen

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Schüler einer zweiten Klasse in Bamiyan. Bild: Bild: dpa

Unter den in Afghanistan herrschenden Taliban ist nach Ansicht von Menschenrechtlern langfristig auch die Schulbildung von Jungen gefährdet. Gründe dafür seien etwa Änderungen im Lehrplan, mehr körperliche Strafen oder die Entlassung von Lehrerinnen, die nun häufig durch unqualifizierte Lehrer oder gar nicht ersetzt würden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW).