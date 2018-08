Afghanistan: IS bekennt sich zu Anschlag auf afghanische Schule

Kabul/KairoDie Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine Schule in Afghanistan für sich reklamiert. Die Islamisten erklärten am Donnerstag über ihr Internet-Sprachrohr Amak, ein Selbstmordattentäter habe den Anschlag am Mittwoch in Kabul ausgeführt. Einen Beleg legten sie nicht vor.