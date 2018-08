Afghanistan: Machtkampf in afghanischer Regierung

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert. Sowohl die radikal-islamischen Taliban als auch die Islamisten-Miliz IS verüben immer mehr Anschläge. Nach Angaben der Vereinten Nationen fielen dem Konflikt zwischen Regierung und Aufständischen in der ersten Jahreshälfte rund 1700 Zivilisten zum Opfer – so viele wie noch nie zuvor.