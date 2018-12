Afghanistan: Massive Wahlfälschung – Stimmen bei Parlamentswahl in Kabul für ungültig erklärt

Die Parlamentswahl hatte in Afghanistan am 20. Oktober in 32 der 34 Provinzen des Landes stattgefunden. Da es neben Sicherheitsproblemen zu massiven organisatorischen Schwierigkeiten gekommen war, wurde in mehr als 400 Wahllokalen erst einen Tag später gewählt, in der südlichen Provinz Kandahar nach einem Anschlag auf den Polizeichef der Provinz sogar erst eine Woche später. Bisher wurden vorläufige Resultate aus 20 Provinzen veröffentlicht.