Afghanistan: Mehrere Tote bei Luftangriff auf Taliban in Afghanistan

Bewohner des Vororts von Kundus berichteten, dass bei dem Angriff eine Moschee getroffen wurde und mehrere Zivilisten getötet und verletzt wurden. Die radikalislamischen Taliban teilten mit, dass 150 Religionsgelehrte und Zivilisten getötet wurden. Taliban-Kämpfer seien nicht anwesend gewesen. Die Sprecherin der US-Truppen in Afghanistan erklärte, die amerikanischen Streitkräfte hätten am Montag keine Angriffe in der Provinz Kundus geflogen.