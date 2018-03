Afghanistan: Mindestens zwei Tote bei Anschlag auf internationalen Konvoi

In einem internen Sicherheitsbericht einer internationalen Organisation, der der dpa vorliegt, war auch die Rede von „Schäden an einem vorbeifahrenden NGO-Konvoi“. Nahe dem Anschlagsort an der großen Dschalalabad-Straße liegen zwei große Wohn- und Arbeitsanlagen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen. In eines war im Sommer auch die deutsche staatliche Entwicklungshilfsorganisation GIZ eingezogen. Aus der Pressestelle der GIZ hieß es, die Mitarbeiter seien „wohlauf“. Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar.