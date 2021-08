Afghanistan Taliban geben Warnschüsse wegen Menschenmenge am Kabuler Flughafen ab

In Frankfurt war am Mittwochmorgen ein erster Lufthansa-Flug mit Evakuierten aus Afghanistan gelandet. Rund 130 Personen befanden sich an Bord. Der Airbus vom Typ A340 übernahm in der usbekischen Hauptstadt Taschkent Menschen von Bundeswehr-Flügen aus Kabul. Sie beschrieben chaotische und dramatische Szenen am Flughafen Kabul. Im Rahmen einer Luftbrücke und in Abstimmung mit der Bundesregierung sollen in den nächsten Tagen weitere Sonderflüge aus Taschkent, Doha oder anderen Anrainerstaaten zur Evakuierung stattfinden, wie die Lufthansa mitteilte.